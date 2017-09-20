Как вычислить некачественную молочную продукцию

Пользователи соцсетей все чаще выкладывают в интернет истории о купленных в магазинах некачественных продуктах питания. В паблике @zhest_kz появилось видео очередного случая, когда в пакете, на этикетке которого написано «молоко», оказалась непонятная субстанция.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZOrqkQHqlr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Молоко береке? Люди будьте осторожны! МЫ ДАЖЕ САМИ НЕ ЗНАЕМ ЧТО ЭТО! ___ Материал от @s.s_0308</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-19T16:32:01+00:00">Сен 19 2017 в 9:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Светлана Романовская совершенно не удивлена такому «явлению». По ее данным, только в 2016 году итоги мониторинга безопасности продукции на стадии реализации уполномоченным органом показали — в Казахстане из 40796 проб продукции 5872, или 14%, признаны несоответствующими требованиям технических регламентов, из них 853 пробы — молочная продукция и 76 — масложировая.

«Чаще всего не соответствует техническим условиям или условиям, прописанным на этикетке. Внутри не то, что написано снаружи — это показатели жирности, количества молока. Молочная продукция — больше казахстанская, если мы говорим о молоке, а не о молочном продукте. Обращаются с жалобами на покупку кислого молока, это нарушены условия хранения. Упаковка вялая, быстро рвется, на кассе не хотят возмещать», — говорит Светлана Романовская.

По конкретному случаю эксперт настоятельно рекомендует обратиться за компенсацией.

«Сейчас Закон РК “О защите прав потребителей” предполагает фото- и видеосъемку в любых общественных местах. Это является доказательством по делу в суде. Если человек приобрел некачественный товар, он должен это заснять, сфотографировать, этого достаточно, не нужен акт. Тем более есть статья административного кодекса, которая предполагает в случае обмана штрафы. Для рассмотрения дела достаточно чек и видеодоказательство. Эта новая норма, снимать можно и в магазине, мы приложили усилия в Мажилисе для принятия закона в таком виде», — говорит Светлана Романовская.

В целом, статья 41 Закона РК «О защите прав потребителей» позволяет общественным объединениям потребителей и ассоциациям вести масштабную работу по контролю за качеством продукции, а также напрямую обращаться в госорганы в целях содействия в рассмотрении факта нарушения прав потребителей, подавать иски в суд от неопределенного круга потребителей. Национальная лига потребителей принимает жалобы по бесплатным телефонам, инициирует проверки качества товаров популярных производителей. При этом многое зависит от активности самих потребителей.

«Многие не знают, что употребляют. Когда задаем вопрос людям, они идут на кухню и смотрят, как называется. 99% людей не могут ответить, почему выбрали ту или иную марку. Этикетка понравилась, упаковка, а фактически есть очень серьезная проблема, что в молочных продуктах используют не масло и не молоко, а растительные жиры или порошки, часто вводят в заблуждение потребителях. Пенсионеры и молодежь активны. А то поколение, которое каждый день приобретает товары, кормит семью, растит детей, не задумывается о качестве покупаемых пищевых продуктов», — говорит Светлана Романовская.

По ее словам, если на этикетке в составе молочного продукта написано растительное масло, то молока там нет. «Поэтому, как минимум, читайте этикетку. Другое дело, что есть недобросовестные предприниматели, которые пишут, что молоко, а там пальмовое масло. Есть и другая проблема — дети уже не знают вкус настоящего молока. Поэтому родителям необходимо самим быть очень бдительными», — отметила она.

Все страдают аллергией. Это не только экология. Дети еще в детском саду приобретают болезнь, потому что игрушки тоже не соответствуют стандартам безопасности, пьют ненастоящее молоко… Мы проводили эксперимент. Детей поили настоящим деревенским молоком, они сказали, что пахнет неприятно. Вкусовые рецепторы изменены. Если чувствуете, что очень сладкое молоко, то это должно вызвать подозрение. Предлагаем сейчас законодательно закрепить, чтобы йогурт настоящий от йогурта пастеризованного, молоко от молочного продукта на разных полках стояли в магазинах. Сейчас они стоят рядом, и покупатель берет молочный продукт, который дешевле, — советует Светлана Романовская.