В Новосибирске кинотеатр усилит охрану на предпремьерном показе «Матильды»

Источник: РИА Новости

Как сообщалось, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пригласила горожан на премьеру «Матильды» 22 сентября в кинотеатре «Люксор».

«В кинотеатре в этот день будет усилена охрана и приняты дополнительные меры безопасности. На данный момент открыта продажа в наш самый большой зал — 232 места, но если он заполнится и будут еще желающие, то будем пытаться открыть еще один зал», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

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В кинотеатре отметили, что переговоры о проведении предпремьерного показа фильма в Новосибирске велись с компанией «Каро» и Алексеем Учителем давно.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина официально выходит в российский прокат 26 октября. Министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить порядок во время показов «Матильды» из-за призывов к насилию и угроз в адрес кинотеатров и производителя фильма.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.