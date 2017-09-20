МЧС наградит парней, спасших семью на пожаре в Воронеже

Напомним, что там ночью 17 сентября в одной из многоэтажек загорелась двухкомнатная квартира. В это время двое жителей города Усмани Липецкой области Иван Терновых и Антон Зелепукин находились в соседнем доме в гостях у друга — студента педуниверситета Максима Мошкаева. Компания молодых людей услышала громкий хлопок, после чего выбежала на улицу.

Ребята увидели, что из квартиры, расположенной на третьем этаже, идет черный дым. А 12-летняя девочка, оказавшаяся в зоне пожара, самостоятельно выбирается из задымленного помещения на улицу через окно.

Липчанин Иван стал вызывать на место происшествия спасателей и скорую помощь. В это время его земляк Антон вместе с воронежцем Максимом разблокировали замок подъездной двери и поднялись на третий этаж. Сломав замок двери, ведущей в квартиру, молодые люди проникли внутрь. Там они обнаружили на полу хозяйку, находящуюся в состоянии паники. Ребята вывели ее на улицу. Как только они узнали, что в загоревшихся помещениях находятся малолетняя дочь женщины и взрослый мужчина, друзья уже втроем решили вернуться наверх.

4-летний ребенок находился в ванной комнате. Мужчина — на кухне. На момент прибытия добровольцев он уже терял сознание. Молодые люди эвакуировали пострадавших на улицу.