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17:25 (мск), источник: 36on.ru

МЧС наградит парней, спасших семью на пожаре в Воронеже

Региональное управление МЧС приняло решение наградить двоих жителей Липецкой области и одного жителя Воронежа за героизм, проявленный во время пожара на улице 25 Января.

Напомним, что там ночью 17 сентября в одной из многоэтажек загорелась двухкомнатная квартира. В это время двое жителей города Усмани Липецкой области Иван Терновых и Антон Зелепукин находились в соседнем доме в гостях у друга — студента педуниверситета Максима Мошкаева. Компания молодых людей услышала громкий хлопок, после чего выбежала на улицу.

Ребята увидели, что из квартиры, расположенной на третьем этаже, идет черный дым. А 12-летняя девочка, оказавшаяся в зоне пожара, самостоятельно выбирается из задымленного помещения на улицу через окно.

Липчанин Иван стал вызывать на место происшествия спасателей и скорую помощь. В это время его земляк Антон вместе с воронежцем Максимом разблокировали замок подъездной двери и поднялись на третий этаж. Сломав замок двери, ведущей в квартиру, молодые люди проникли внутрь. Там они обнаружили на полу хозяйку, находящуюся в состоянии паники. Ребята вывели ее на улицу. Как только они узнали, что в загоревшихся помещениях находятся малолетняя дочь женщины и взрослый мужчина, друзья уже втроем решили вернуться наверх.

4-летний ребенок находился в ванной комнате. Мужчина — на кухне. На момент прибытия добровольцев он уже терял сознание. Молодые люди эвакуировали пострадавших на улицу.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений ребята проявили героизм, присущий настоящим мужчинам и будут представлены к награждению ведомственными наградами, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

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