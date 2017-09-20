Очевидцы: в Воронеже водитель маршрутки довез до травмпункта упавшую под колеса женщину

Источник: РИА "Воронеж"

Жительница Воронежа упала под колеса пассажирского автобуса на остановке и сломала руку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112».

Инцидент произошел на остановке «Минская» на Ленинском проспекте в среду, 20 сентября. Не дожидаясь приезда «скорой», водитель маршрутки довез женщину до ближайшего травмпункта.

Это не первый случай в 2017 году, когда воронежцы получали травмы, упав под колеса автобуса. Иногда несчастные случаи происходили с пассажирами городского транспорта.