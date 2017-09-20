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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже водитель маршрутки довез до травмпункта упавшую под колеса женщину

Горожанка сломала руку.

Источник: РИА "Воронеж"

Жительница Воронежа упала под колеса пассажирского автобуса на остановке и сломала руку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112».

Инцидент произошел на остановке «Минская» на Ленинском проспекте в среду, 20 сентября. Не дожидаясь приезда «скорой», водитель маршрутки довез женщину до ближайшего травмпункта.
Это не первый случай в 2017 году, когда воронежцы получали травмы, упав под колеса автобуса. Иногда несчастные случаи происходили с пассажирами городского транспорта.

Так, в конце августа женщина выпала из автобуса № 5а и повредила ногу, а в июле под колесо попала рука мужчины, который садился, а автобус, поскользнулся и упал. Мужчина получил перелом пальца. В январе 2017 года из автобуса выпала пенсионерка. По словам очевидцев, она сломала ногу.

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