Очевидцы: в Воронеже водитель маршрутки довез до травмпункта упавшую под колеса женщину
Горожанка сломала руку.
Горожанка сломала руку.
Жительница Воронежа упала под колеса пассажирского автобуса на остановке и сломала руку, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе 112».
Инцидент произошел на остановке «Минская» на Ленинском проспекте в среду, 20 сентября. Не дожидаясь приезда «скорой», водитель маршрутки довез женщину до ближайшего травмпункта.
Это не первый случай в 2017 году, когда воронежцы получали травмы, упав под колеса автобуса. Иногда несчастные случаи происходили с пассажирами городского транспорта.
Так, в конце августа женщина выпала из автобуса № 5а и повредила ногу, а в июле под колесо попала рука мужчины, который садился, а автобус, поскользнулся и упал. Мужчина получил перелом пальца. В январе 2017 года из автобуса выпала пенсионерка. По словам очевидцев, она сломала ногу.