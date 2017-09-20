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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Российские синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Текущие прогнозы Гидрометцентра России показывают, что грядущая зима не будет аномально холодной, заявил в среду «Интерфаксу» директор учреждения Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2017

«Прогноз на отопительный период не предвещает экстремально холодной погоды, экстремальных событий», — сказал Вильфанд.

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Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на «неназванных экспертов» о том, что в течение отопительного сезона возможны некие экстремальные события.

Вместе с тем метеоролог подчеркнул, что расчеты российских специалистов таких прогнозов не дают.

«Вероятность наших прогнозов, научно подтвержденных, составляет порядка 60%. Это так, но не существует научного обоснования прогнозирования экстремальных событий на сезон», — сказал Вильфанд.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Малютин Валерий Владимирович
че супер культурный.....переобулся в другой ник???
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