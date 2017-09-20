Российские синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме

Источник: AP 2017

«Прогноз на отопительный период не предвещает экстремально холодной погоды, экстремальных событий», — сказал Вильфанд.

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Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на «неназванных экспертов» о том, что в течение отопительного сезона возможны некие экстремальные события.

Вместе с тем метеоролог подчеркнул, что расчеты российских специалистов таких прогнозов не дают.