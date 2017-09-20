Российские синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме

«Прогноз на отопительный период не предвещает экстремально холодной погоды, экстремальных событий», — сказал Вильфанд.
Он пояснил, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на «неназванных экспертов» о том, что в течение отопительного сезона возможны некие экстремальные события.
Вместе с тем метеоролог подчеркнул, что расчеты российских специалистов таких прогнозов не дают.
«Вероятность наших прогнозов, научно подтвержденных, составляет порядка 60%. Это так, но не существует научного обоснования прогнозирования экстремальных событий на сезон», — сказал Вильфанд.