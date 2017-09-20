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17:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе маршруткам разрешили останавливаться на Центральном рынке

Остановка была закрыта три месяца.

В Симферополе маршруткам и троллейбусам разрешили высаживать пассажиров возле Центрального рынка.

Напомним, остановку закрыли в июне 2017 года в связи с благоустройством нового сквера. Открыть ее обещали 1 августа, после того, как будет выполнено расширение проезжей части. Но денег в городском бюджете на это не нашли.

— Стоимость реализации проекта уширения проезжей части возле Центрального рынка, учитывая перенос сетей, составляет порядка 29 миллионов рублей. В нынешнем году средств на реализацию данного проекта муниципальным бюджетом не предусмотрено. Тем не менее, для удобства горожан администрацией города принято решение — открыть остановку общественного транспорта на площади Амет-Хан Султана, — сообщил заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов.

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