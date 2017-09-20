В Симферополе маршруткам разрешили останавливаться на Центральном рынке
Остановка была закрыта три месяца.
Остановка была закрыта три месяца.
В Симферополе маршруткам и троллейбусам разрешили высаживать пассажиров возле Центрального рынка.
Напомним, остановку закрыли в июне 2017 года в связи с благоустройством нового сквера. Открыть ее обещали 1 августа, после того, как будет выполнено расширение проезжей части. Но денег в городском бюджете на это не нашли.
— Стоимость реализации проекта уширения проезжей части возле Центрального рынка, учитывая перенос сетей, составляет порядка 29 миллионов рублей. В нынешнем году средств на реализацию данного проекта муниципальным бюджетом не предусмотрено. Тем не менее, для удобства горожан администрацией города принято решение — открыть остановку общественного транспорта на площади