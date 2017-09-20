Движение авто под Волгоградом по трассе Р-226 возобновлено

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, участок магистрали был перекрыт с 14:20 до 16:00. Водители вынуждены были ехать в объезд опасного участка.

Напомним, что ограничение движения было введено в связи с природными пожарами, принимаемыми мерами по их локализации, а также ограниченной видимостью и угрозой для водителей авто. Пожар вспыхнул в 13:00 в семи километрах от населенного пункта Победа в Быковском районе.