Движение авто под Волгоградом по трассе Р-226 возобновлено
Участок трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» с 668 по 671 километр в Быковском районе снова открыт для движения транспорта.
Участок трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» с 668 по 671 километр в Быковском районе снова открыт для движения транспорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, участок магистрали был перекрыт с 14:20 до 16:00. Водители вынуждены были ехать в объезд опасного участка.
Напомним, что ограничение движения было введено в связи с природными пожарами, принимаемыми мерами по их локализации, а также ограниченной видимостью и угрозой для водителей авто. Пожар вспыхнул в 13:00 в семи километрах от населенного пункта Победа в Быковском районе.