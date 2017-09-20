Женщина в шляпке воровала плитку с улицы Большой Садовой в Ростове: видео

По словам автора, оно было снято в среду, в 6 утра, рядом с корпусом ЮФУ.

Мнение пользователей паблика, где было выложено видео, разделилось: одни осудили поступок женщины, другие посчитали, что ее все равно отправят на переработку, а таким образом ее не надо вывозить и демонтировать. Помимо этого досталось и автору видеоролика: его осудили за то, что он не предотвратил этот инцидент, а снимал.