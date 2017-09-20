Женщина в шляпке воровала плитку с улицы Большой Садовой в Ростове: видео
20 сентября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как немолодая женщина в широкополой шляпке ворует тротуарную плитку на улице Большой Садовой в
20 сентября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как немолодая женщина в широкополой шляпке ворует тротуарную плитку на улице Большой Садовой в
По словам автора, оно было снято в среду, в 6 утра, рядом с корпусом ЮФУ.
Мнение пользователей паблика, где было выложено видео, разделилось: одни осудили поступок женщины, другие посчитали, что ее все равно отправят на переработку, а таким образом ее не надо вывозить и демонтировать. Помимо этого досталось и автору видеоролика: его осудили за то, что он не предотвратил этот инцидент, а снимал.
«И правда, зачем выходить на улицу и давать по рукам? Лучше снять видео!», — написал один из возмущенных пользователей.