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17:17 (мск), источник: Деловое сообщество

Женщина в шляпке воровала плитку с улицы Большой Садовой в Ростове: видео

20 сентября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как немолодая женщина в широкополой шляпке ворует тротуарную плитку на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону и кладет ее в автомобиль.

По словам автора, оно было снято в среду, в 6 утра, рядом с корпусом ЮФУ.

Мнение пользователей паблика, где было выложено видео, разделилось: одни осудили поступок женщины, другие посчитали, что ее все равно отправят на переработку, а таким образом ее не надо вывозить и демонтировать. Помимо этого досталось и автору видеоролика: его осудили за то, что он не предотвратил этот инцидент, а снимал.

«И правда, зачем выходить на улицу и давать по рукам? Лучше снять видео!», — написал один из возмущенных пользователей.

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