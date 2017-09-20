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17:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре побит температурный рекорд

Самая высокая температура 20 сентября в краевом центре была в 1968 году.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 760 мм рт. ст. 4 м/с

20 сентября 1968 года столбики термометров в Краснодаре показывали 34,7 градусов со знаком плюс. 20 сентября 2017 года — в столице Кубани 35,5 градусов тепла.

Как сообщает гидрометцентр Краснодарского края — это абсолютный температурный рекорд.

Напомним, еще один температурный рекорд был побит неделю назад — 13 сентября.

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