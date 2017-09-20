В Краснодаре побит температурный рекорд
Самая высокая температура 20 сентября в краевом центре была в 1968 году.
Самая высокая температура 20 сентября в краевом центре была в 1968 году.
20 сентября 1968 года столбики термометров в Краснодаре показывали 34,7 градусов со знаком плюс. 20 сентября 2017 года — в столице Кубани 35,5 градусов тепла.
Как сообщает гидрометцентр Краснодарского края — это абсолютный температурный рекорд.
Напомним, еще один температурный рекорд был побит неделю назад — 13 сентября.