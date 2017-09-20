Снег стал причиной очередного скандала вокруг красноярской Универсиады

Как выяснилось в ходе заседание комиссии по подготовке к проведению студенческих соревнований, проект оснежения трасс, так и не прошел экспертизу, оценка объемов потребления воды у специалистов разнится в три раза, а из 126 млн выделенных средств не потрачено ни рубля.

Депутаты ЗС края справедливо отметили, что ситуация может пойти по двум вариантам. Либо край получит одноразовую систему искусственного водоснабжения, которой невозможно будет пользоваться из-за дороговизы. Либо постоянную головную боль из-за дефицита воды в Октябрьском районе, где ее и собираются набирать. По словам красноярских инженеров, чтобы покрыть склоны снегом будет достаточно 90 тыс. кубометров воды, сочинские эксплуатационники настаивают на 280 тыс. кубометров. Таким образом, одно заполнение будет стоить от 10 до 30 млн руб. Последняя проблема, это почти полугодовая затяжка с экспертизой. Получат ее в ноябре, значит аукцион завершится лишь к концу декабря. В лучшем случае, объект будет готов к сентябрю 2018 года, что совершенно недостаточно для наладки системы и введения ее в эксплуатацию.