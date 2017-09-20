Снег стал причиной очередного скандала вокруг красноярской Универсиады
Край рискует получить одноразовые спортивные объекты.
Край рискует получить одноразовые спортивные объекты.
Как выяснилось в ходе заседание комиссии по подготовке к проведению студенческих соревнований, проект оснежения трасс, так и не прошел экспертизу, оценка объемов потребления воды у специалистов разнится в три раза, а из 126 млн выделенных средств не потрачено ни рубля.
Депутаты ЗС края справедливо отметили, что ситуация может пойти по двум вариантам. Либо край получит одноразовую систему искусственного водоснабжения, которой невозможно будет пользоваться
«Депутаты обозначили вопросы, на которые они хотят немедленно получить ответы, — прокомментировал ситуацию депутат ЗС Красноярского края Павел Ростовцев. — Я не считаю, что Универсиада находится под угрозой срыва, но боюсь, что дальнейшее использование ее спортивных объектов под сомнением».