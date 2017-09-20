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20:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Башкирии

Сильных морозов жителям республики можно не ждать.

Начало лета 2017 года огорчило жителей Башкирии. Аномальные дожди и температура ниже нормы в июне и июле, казалось, никогда не закончатся. Однако август, а сегодня и сентябрь балуют население региона теплыми днями.

По прогнозам синоптиков, зима в этом и в начале следующего года будет теплой. По крайней мере, температура воздуха будет около или выше нормы.

— На юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период, — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

Так, в октябре средняя температура воздуха +2,5 градуса превысит норму. В ноябре норма -5,1 градусов опустится ниже. А три месяца зимы — декабрь, январь и февраль — окажутся теплее, чем в прошлом году. Столбики термометров будут показывать отметки около ил выше нормы.

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