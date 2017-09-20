Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Башкирии

Начало лета 2017 года огорчило жителей Башкирии. Аномальные дожди и температура ниже нормы в июне и июле, казалось, никогда не закончатся. Однако август, а сегодня и сентябрь балуют население региона теплыми днями.

По прогнозам синоптиков, зима в этом и в начале следующего года будет теплой. По крайней мере, температура воздуха будет около или выше нормы.

— На юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период, — уточнили синоптики Башгидрометцентра.