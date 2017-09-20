Министр экономики Португалии посетил стадион Kazan-Arena
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал в ходе визита в Казань посетил стадион
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал в ходе визита в Казань посетил стадион
На арене, которая будущим летом примет матчи чемпионата мира по футболу, Кабрал осмотрел
Напомним, министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал находится в Казани с официальным визитом. Ранее он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, побывал в Казанском (Приволжском) федеральном университете и посетил