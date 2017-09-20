Министр экономики Португалии посетил стадион Kazan-Arena

На арене, которая будущим летом примет матчи чемпионата мира по футболу, Кабрал осмотрел конференц-зал и другие помещения, а также вышел на футбольное поле и даже пожонглировал мячом. Также перед посещением Kazan-Arena португальский министр побывал во Дворце водных видов спорта.