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18:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр экономики Португалии посетил стадион Kazan-Arena

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал в ходе визита в Казань посетил стадион Kazan-Arena. Экскурсию для высокого гостя провел директор стадиона Радик Миннахметов.

Источник: ИА Татар-информ

На арене, которая будущим летом примет матчи чемпионата мира по футболу, Кабрал осмотрел конференц-зал и другие помещения, а также вышел на футбольное поле и даже пожонглировал мячом. Также перед посещением Kazan-Arena португальский министр побывал во Дворце водных видов спорта.

Напомним, министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал находится в Казани с официальным визитом. Ранее он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, побывал в Казанском (Приволжском) федеральном университете и посетил ИТ-парк.

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