Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации. Согласно информации, с 21:00 21 сентября до 05:00 1 октября 2017 года движение транспорта по улице Агрономической в районе дома № 73 будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам. Причина изменений: производство строительно-монтажных работ.