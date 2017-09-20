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17:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дом № 25 по улице Шаляпина Нижнего Новгорода будет передан епархии для религиозного учебного заведения

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Дом № 25 по ул. Шаляпина Нижнего Новгорода будет передан епархии для религиозного учебного заведения.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение приняли депутаты Гордумы в ходе заседания 20 сентября.

Согласно информации, в безвозмездное пользование передается заброшенное нежилое здание 1953 года постройки площадью 1,573 тыс. кв. м с пристроем площадью 37,8 кв. м.

Здание передается не только безвозмездно, но и в бессрочное пользование, так что передача не принесет в городской бюджет никаких средств.

Как сообщалось ранее, здание нижегородской семинарии на пл. Минина будет отреставрировано за 12,024 млн. рублей.

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