Дом № 25 по улице Шаляпина Нижнего Новгорода будет передан епархии для религиозного учебного заведения

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение приняли депутаты Гордумы в ходе заседания 20 сентября.

Согласно информации, в безвозмездное пользование передается заброшенное нежилое здание 1953 года постройки площадью 1,573 тыс. кв. м с пристроем площадью 37,8 кв. м.

Здание передается не только безвозмездно, но и в бессрочное пользование, так что передача не принесет в городской бюджет никаких средств.