Дом № 25 по улице Шаляпина Нижнего Новгорода будет передан епархии для религиозного учебного заведения
Нижний Новгород. 20 сентября.
Нижний Новгород. 20 сентября.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», такое решение приняли депутаты Гордумы в ходе заседания 20 сентября.
Согласно информации, в безвозмездное пользование передается заброшенное нежилое здание 1953 года постройки площадью 1,573 тыс. кв. м с пристроем площадью 37,8 кв. м.
Здание передается не только безвозмездно, но и в бессрочное пользование, так что передача не принесет в городской бюджет никаких средств.
Как сообщалось ранее, здание нижегородской семинарии на пл. Минина будет отреставрировано за 12,024 млн. рублей.