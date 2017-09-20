Обновленный театр «Вера» распахнет свои двери перед Новым годом

По словам художественного руководителя театра Веры Горшковой, с открытием нового здания у коллектива театра большие творческие планы: «Мы планируем поставить “Капитанскую дочку”, которая у нас уже подготовлена, спектакль по легендам и приданиям Нижегородской области, произведение Максима Горького “Сердце Данко” и многое другое. Но перед этим — в преддверии Нового года — на крыльце театра мы хотим сыграть новогоднее представление для строителей и их детей».