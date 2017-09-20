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17:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Обновленный театр «Вера» распахнет свои двери перед Новым годом

Первый спектакль на новой сцене пройдет для детей строителей театра в канун новогодних каникул.

15 октября в реконструируемом здании детского театра «Вера» планируется осуществить пуск тепла, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На данный момент выполнены основные технологичные работы на объекте — усилен фундамент здания, завершаются работы по металлоконструкциям и ремонту фасада. В начале октября все наружные работы должны закончится.

По словам художественного руководителя театра Веры Горшковой, с открытием нового здания у коллектива театра большие творческие планы: «Мы планируем поставить “Капитанскую дочку”, которая у нас уже подготовлена, спектакль по легендам и приданиям Нижегородской области, произведение Максима Горького “Сердце Данко” и многое другое. Но перед этим — в преддверии Нового года — на крыльце театра мы хотим сыграть новогоднее представление для строителей и их детей».

Торжественное открытие театра планируется в марте 2018 года. Всего на реконструкцию театра всего предусмотрено 213,7 миллиона рублей, из которых 212,7 миллиона рублей — средства областного бюджета, 1 миллион рублей — бюджет города Нижнего Новгорода.

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