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17:57 (мск), источник: ТАСС

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве в День отказа от автомобиля 22 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Акция «На работу на велосипеде» в поддержку велоинфраструктуры пройдет в Москве 22 сентября во всемирный День без автомобиля. Об этом сообщили в среду ТАСС в столичном департаменте транспорта.

«Акция проводится с целью показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, <…> в день акции в городе будут организованы десять “энергетических точек”, где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что основные мероприятия в рамках акции «На работу на велосипеде» пройдут 22 сентября, скидки и бонусы для велосипедистов в Москве начали действовать еще на прошлой неделе.

Клиентам на велосипедах скидки предлагают более 200 кофеен, ресторанов, магазинов и других столичных заведений. Акцию также поддержали перевозчики пригородного железнодорожного сообщения, сделав провоз велосипедов в пригородных электричках бесплатным с 17 по 22 сентября. Льготные условия действуют и в сети городского велопроката «Велобайк».

Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.

Энергетические точки будут работать около парка «Музеон», на Трубной площади, площади Арбатские ворота, Лесной улице, Мантулинской улице, Таганской площади, Большой Семеновской улице, Пресненской набережной, около входа в Даниловский рынок, на улице Новодмитровская.

В Москве акция проводится с 2014 года. По решению Министерства транспорта РФ, с 2015 года она проходит во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В мае 2017 года в акции «На работу на велосипеде» в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тыс. человек.

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