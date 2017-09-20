Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве в День отказа от автомобиля 22 сентября

«Акция проводится с целью показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, <…> в день акции в городе будут организованы десять “энергетических точек”, где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что основные мероприятия в рамках акции «На работу на велосипеде» пройдут 22 сентября, скидки и бонусы для велосипедистов в Москве начали действовать еще на прошлой неделе.

Клиентам на велосипедах скидки предлагают более 200 кофеен, ресторанов, магазинов и других столичных заведений. Акцию также поддержали перевозчики пригородного железнодорожного сообщения, сделав провоз велосипедов в пригородных электричках бесплатным с 17 по 22 сентября. Льготные условия действуют и в сети городского велопроката «Велобайк».

Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.

Энергетические точки будут работать около парка «Музеон», на Трубной площади, площади Арбатские ворота, Лесной улице, Мантулинской улице, Таганской площади, Большой Семеновской улице, Пресненской набережной, около входа в Даниловский рынок, на улице Новодмитровская.