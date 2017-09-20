В Челябинске водитель не выпускал школьницу из маршрутного такси
Он решил наказать девочку за то, что она не смогла передать деньги за проезд.
Он решил наказать девочку за то, что она не смогла передать деньги за проезд.
Челябинск, 20 сентября —
«Сегодня стояла полчаса, ждала маршрутку № 72, — написала она. — Несмотря на то, что салон был итак забит до отказа, водитель брал новых пассажиров на каждой остановке. Некоторым пришлось стоять на ступеньках маршрутки. Ехала девочка с нами, маленькая совсем, лет семи, она не могла передать за проезд, так как места развернуться или снять портфель совсем не было. Водитель начал орать на неё и угрожать, что не выпустит из маршрутки ни остальных пассажиров, ни её. Остановился на остановке и не открывал двери. Так мы простояли несколько минут».
О том, чем окончился в итоге прецедент, в соцсети не сообщается. Корреспондент сайта «АиФ-Челябинск» опрашивает очевидцев.