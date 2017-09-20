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20:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске водитель не выпускал школьницу из маршрутного такси

Он решил наказать девочку за то, что она не смогла передать деньги за проезд.

Челябинск, 20 сентября — АиФ-Челябинск. В Челябинске водитель такси маршрута № 72, следующего от железнодорожного вокзала до ЧМК, решил наказать девочку, которая не смогла передать за проезд, потому что в салоне не было возможности даже развернуться. Об этом сообщила неравнодушная горожанка Вконтакте.

«Сегодня стояла полчаса, ждала маршрутку № 72, — написала она. — Несмотря на то, что салон был итак забит до отказа, водитель брал новых пассажиров на каждой остановке. Некоторым пришлось стоять на ступеньках маршрутки. Ехала девочка с нами, маленькая совсем, лет семи, она не могла передать за проезд, так как места развернуться или снять портфель совсем не было. Водитель начал орать на неё и угрожать, что не выпустит из маршрутки ни остальных пассажиров, ни её. Остановился на остановке и не открывал двери. Так мы простояли несколько минут».

О том, чем окончился в итоге прецедент, в соцсети не сообщается. Корреспондент сайта «АиФ-Челябинск» опрашивает очевидцев.

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