Президент России присвоил воронежцу звание заслуженного работника сельского хозяйства
Василий Полухин руководит уникальным для региона кооперативом.
Василий Полухин руководит уникальным для региона кооперативом.
Хохольцу Василию Полухину указом президента РФ присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Церемония награждения состоится в Москве в четверг, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила специалист отдела сельского хозяйства администрации района Нина Балашова в среду, 20 сентября.
Василий Полухин возглавляет единственный в области сельскохозяйственный производственный кооператив «Староникольский».
— Признаюсь, новость о присвоении звания стала для меня приятной неожиданностью, Рад, что правительство страны оценило работу на земле, которой посвятил всю свою жизнь, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Василий Полухин.
Василий Полухин руководит хозяйством 23 года.
— В колхозе «Староникольский» показатели по животноводству и растениеводству стабильно высокие. Хозяйство развивается. С каждым годом наращивает темпы производства. Более десяти лет является одним из лучших в районе. Культура земледелия здесь на должном уровне, — рассказала Нина Балашова.
В кооперативе трудится 91 человек. В 2005 году на предприятии ввели внутреннее звание заслуженного колхозника. Человек, отработавший на одном месте без нарушений 20 лет, пожизненно получает доплату к зарплате и пенсии в размере 500 рублей. С 2015 года доплату в сумме одной тыс. рублей получают те, кому государство присвоило звание ветерана труда.
Колхоз «Староникольский» строит для работников дома, которые потом можно оформить в собственность. Многодетные и малообеспеченные семьи получают материальную помощь. На балансе кооператива пять водонапорных башен, три из которых подают воду на четыре сельские улицы.
— Для меня всегда на первом месте была зарплата работников, их уровень жизни. Потом уже все остальные расходы, покупка техники и удобрений. Людям нужна работа рядом с домом, тогда перестанут пустеть российские деревни. Предприятию выгодно иметь постоянных рабочих
Звание заслуженных работников сельского хозяйства в Хохольском районе имеют 12 человек. Среди них руководители сельхозпредприятий, специалисты, животноводы и механизаторы.