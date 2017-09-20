Президент России присвоил воронежцу звание заслуженного работника сельского хозяйства

Источник: РИА "Воронеж"

Хохольцу Василию Полухину указом президента РФ присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Церемония награждения состоится в Москве в четверг, 5 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила специалист отдела сельского хозяйства администрации района Нина Балашова в среду, 20 сентября.

Василий Полухин возглавляет единственный в области сельскохозяйственный производственный кооператив «Староникольский».

— Признаюсь, новость о присвоении звания стала для меня приятной неожиданностью, Рад, что правительство страны оценило работу на земле, которой посвятил всю свою жизнь, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Василий Полухин.

Василий Полухин руководит хозяйством 23 года.

— В колхозе «Староникольский» показатели по животноводству и растениеводству стабильно высокие. Хозяйство развивается. С каждым годом наращивает темпы производства. Более десяти лет является одним из лучших в районе. Культура земледелия здесь на должном уровне, — рассказала Нина Балашова.

В кооперативе трудится 91 человек. В 2005 году на предприятии ввели внутреннее звание заслуженного колхозника. Человек, отработавший на одном месте без нарушений 20 лет, пожизненно получает доплату к зарплате и пенсии в размере 500 рублей. С 2015 года доплату в сумме одной тыс. рублей получают те, кому государство присвоило звание ветерана труда.

Колхоз «Староникольский» строит для работников дома, которые потом можно оформить в собственность. Многодетные и малообеспеченные семьи получают материальную помощь. На балансе кооператива пять водонапорных башен, три из которых подают воду на четыре сельские улицы.

— Для меня всегда на первом месте была зарплата работников, их уровень жизни. Потом уже все остальные расходы, покупка техники и удобрений. Людям нужна работа рядом с домом, тогда перестанут пустеть российские деревни. Предприятию выгодно иметь постоянных рабочих Василий Полухин