На улицах Петербурга поставят спектакль по Хемингуэю

24 сентября в городе на Неве покажут спектакль-инсталляцию по мотивам произведения Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».

Постановщиками выступили Алексей Ершов и Данил Вачегин.

Конкретной информации о времени и месте проведения представления пока нет — всё будет объявлено за несколько часов до спектакля в социальных сетях.

По словам организаторов, спектакль в таком формате петербуржцы ещё не видели и вряд ли смогут где-то увидеть. Вход свободный.