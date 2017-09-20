На улицах Петербурга поставят спектакль по Хемингуэю
Увидеть театральное действо можно будет в воскресенье, 24 сентября.
Увидеть театральное действо можно будет в воскресенье, 24 сентября.
24 сентября в городе на Неве покажут
Постановщиками выступили Алексей Ершов и Данил Вачегин.
Конкретной информации о времени и месте проведения представления пока нет — всё будет объявлено за несколько часов до спектакля в социальных сетях.
Отметим, что поставка будет представлена в рамках проекта «Театр. На вынос», когда спектакли ставят прямо на улицах города.