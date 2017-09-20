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18:51 (мск), источник: Интерфакс

Директор Эрмитажа скептически отнесся к идее реконструировать штурм Зимнего дворца

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что отклонил идею провести реконструкцию штурма Зимнего дворца к 100-летию Октябрьской революции.

Зимний дворец

«Мы открываем выставку 25 октября. Эта выставка будет посвящена всему, что происходило в октябре 1917 года. Мы уже сейчас делаем точечные выставки, все они сольются в большую. Это будет рассказ обо всем серьезном, кроме штурма: Временное правительство, Ленсовет, эвакуация Эрмитажа, арест временного правительства», — отметил он на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» в среду.

Директор Эрмитажа уточнил, что отклонил ряд инициатив по организации памятных мероприятий.

«У нас будут мероприятия на улице, на площади. Сейчас мы обсуждаем это с городом, и мы отбились от некоторого количества совершенно безумных идей. Была идея устроить на площади каток и исполнить там ледовую оперетту “Принцесса Анастасия”. Но тут, я думаю, “Матильда” помогла. Была идея устраивать реконструкцию штурма Зимнего», — добавил Пиотровский.

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По его словам, штурм Зимнего дворца — неоднозначное историческое явление, сознательно мифологизированное советской властью.

«Вся революция 1917 года строилась как подражание Французской революции. Все нужно было делать, как французы. Если царь отрекся, то все равно его нужно судить и казнить, потому что так было у французов. Если есть дворец, то дворец обязательно надо штурмовать, чтобы было, как в Тюильри. Этот штурм и был, и не был: его построили именно так, чтобы он был, они все подражали, чтобы было, как надо», — сказал Пиотровский.

«Потом уже это развил Эйзенштейн, который сделал фильм и придал великий пафос, будто всё было так, как в Париже. А потом, когда в Париже Жан Ренуар снимал фильм “Марсельеза” о настоящем штурме Тюильри, он делал фильм уже по лекалам Эйзенштейна», — добавил Пиотровский.

Директор Эрмитажа посетовал на большое количество массовых мероприятий на Дворцовой площади.

«Мы в этом году проиграли битву за Дворцовую площадь, потому что на сторону врагов встал город. Практически все, кто устраивает там свои шабаши, — это всё городские организации. Бесконечное строительство сцен, одна за другой», — отметил Пиотровский.

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