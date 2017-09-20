Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис
Основатель Telegram рассказал о получении гражданства государства
Основатель Telegram рассказал о получении гражданства государства
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По его словам, гражданство другого государства было получено «на фоне известных проблем в России». «Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune
По его мнению, иметь такой паспорт удобно. Этот документ позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз. «В самом
В 2014 г. итальянская газета Reppublica спросила у Дурова, правда ли, что он переехал на
На распространенной в сети фотографии старый паспорт Дурова. После того, как в нем кончились страницы, он был заменен. «Так что распространение этого скана вреда не несет», — заключил предприниматель.