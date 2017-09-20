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18:38 (мск), источник: Ведомости

Дуров рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис

Основатель Telegram рассказал о получении гражданства государства Сент-Китс и Невис.

Источник: AP 2017

«По Telegram-каналам ходит скан моего паспорта Сент-Китс и Невис, который я получил весной 2013 г.», — отметил он.

По его словам, гражданство другого государства было получено «на фоне известных проблем в России». «Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune и т. д.). С тех пор в графе «гражданство» в Википедии имею двойное «Russian, Kittitian», — написал он на странице в «Вконтакте».

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По его мнению, иметь такой паспорт удобно. Этот документ позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз. «В самом Сент-Китсе я никогда не был — паспорт можно получить, не покидая Европу», — отметил Дуров.

В 2014 г. итальянская газета Reppublica спросила у Дурова, правда ли, что он переехал на Сент-Китс. Дуров ответил изданию, что никогда не был на территории этой страны и не планирует там бывать. «Некоторые российские СМИ, не будучи в ладах с итальянским, тогда опубликовали новость о том, что “Дуров опроверг получения гражданства Сент-Китс”, что было не корректно», — добавил он.

На распространенной в сети фотографии старый паспорт Дурова. После того, как в нем кончились страницы, он был заменен. «Так что распространение этого скана вреда не несет», — заключил предприниматель.

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03:57 (мск)© Ньюстюб
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