Путин попросил «не тянуть» с достройкой Приморского кольца

Источник: Калининград.Ru

Президент Владимир Путин призвал власти региона не откладывать достройку Приморского кольца. Речь об этом шла на встрече главы государства с избранными губернаторами, пишут «Известия».

Врио губернатора Антон Алиханов пояснил, что работы по проекту возобновят в 2019 году после корректировки документации совместно с Минтрансом. Он также отметил, что на строительство трассы потребуется три года. «Не тяните», — призвал глава государства.

Во время рабочего визита в регион 16 августа Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей. Для этого нужно повысить акцизы на бензин и дизель в 2018 году на один рубль. Рост на 50 копеек произойдёт 1 января и 1 июля.