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19:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Путин попросил «не тянуть» с достройкой Приморского кольца

К работам планируют приступить в 2019 году.

Источник: Калининград.Ru

Президент Владимир Путин призвал власти региона не откладывать достройку Приморского кольца. Речь об этом шла на встрече главы государства с избранными губернаторами, пишут «Известия».

Врио губернатора Антон Алиханов пояснил, что работы по проекту возобновят в 2019 году после корректировки документации совместно с Минтрансом. Он также отметил, что на строительство трассы потребуется три года. «Не тяните», — призвал глава государства.

Во время рабочего визита в регион 16 августа Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей. Для этого нужно повысить акцизы на бензин и дизель в 2018 году на один рубль. Рост на 50 копеек произойдёт 1 января и 1 июля.

В настоящее время Приморское кольцо передано в федеральную собственность. Строительством объекта занималась компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Первую очередь — участок Калининград — Зеленоградск и ответвление к аэропорту «Храброво» — сдали в эксплуатацию в октябре 2009 года. Четвёртую очередь, до Светлогорска, открыли в 2011 году.

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