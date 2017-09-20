Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой предстал в необычно скромном образе.
Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой предстал в необычно скромном образе.
Стоящий на парижской улице Вакки одет в бейсбольную куртку, потертые черные джинсы и серую кепку. При этом его борода полностью седа, в отличие от более ранних фотографий.
Поклонники Вакки раскритиковали его новый стиль. В частности, русскоязычные пользователи в комментариях к фотографии написали «на дедушку стал похож», «старичок» В то же время некоторым новый стиль Вакки понравился: «наконец-то нормально оделся», «более-менее прикид».
В начале августа стало известно, что имущество Вакки на сумму 10 миллионов евро арестовано за долги. Речь шла о яхтах, виллах и акциях, включая долю в
Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.