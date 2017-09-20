Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Котопоезд из Японии
19:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой предстал в необычно скромном образе.

Стоящий на парижской улице Вакки одет в бейсбольную куртку, потертые черные джинсы и серую кепку. При этом его борода полностью седа, в отличие от более ранних фотографий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники Вакки раскритиковали его новый стиль. В частности, русскоязычные пользователи в комментариях к фотографии написали «на дедушку стал похож», «старичок» В то же время некоторым новый стиль Вакки понравился: «наконец-то нормально оделся», «более-менее прикид».

В начале августа стало известно, что имущество Вакки на сумму 10 миллионов евро арестовано за долги. Речь шла о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Генштаб обвинил США в наступлении «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе
Путин: власти повысят минимальный размер оплаты труда
«Почта России» не получит госсубсидирование
ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Минобороны хочет поправить законы о призыве в военное время
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь