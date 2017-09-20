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20:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки смогут пожаловаться на отсутствие тепла в квартирах

В городе пройдёт «горячая линия» по вопросу теплоснабжения.

Жители Перми смогут пожаловаться на отсутствие тепла в квартирах.

22 сентября в краевой столице будет работать горячая телефонная линия. Позвонив на неё, горожане смогут рассказать о качестве старта отопительного сезона в Перми. В частности — о холодных батареях.

Прямая линия будет работать с 11.00 до 12.00 по номеру телефон 217−68−90. Звонки жителей будет принимать представители Региональной службы по тарифам, Инспекции государственного жилищного надзора края и администрации Перми.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Перми 18 сентября.

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