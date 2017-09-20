Раскрыта загадка дружелюбия собак

Источник: AP 2017

С подробностями исследования можно ознакомиться в Hormones and Behavior.

Во время одомашнивания собаки научились прекрасно ладить с людьми. Например, многие из них начали «обращаться» к людям за помощью, если сталкиваются с проблемой. Однако собаки различных пород, как и собаки одной породы, часто отличаются друг от друга. Ученые выяснили, почему не все собаки в одинаковой степени готовы «общаться» с людьми.

Исследователям было известно, что окситоцин играет важную роль в социальных отношениях между людьми и животными. Результаты предыдущих исследований показали, что различия в готовности собак к «общению» связаны с вариациями в генетическом материале, расположенном вблизи гена, который кодирует окситоциновый рецептор. В новом эксперименте специалисты исследовали 60 золотых ретриверов, которым предстояло решить одну проблему.

Мы показали собакам, что, открыв крышку банки, они получат угощение. Однако крышка была слишком прочно закрыта. Мы следили за тем, сколько времени животные будут пытаться открыть ее самостоятельно, прежде чем они обратятся к хозяину за помощью. Миа Перссон Автор исследования

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Перед экспериментом исследователи увеличили уровень окситоцина в крови собак, распылив гормон им в нос. Животным из контрольной группы распылили обычную воду. Ученые также исследовали ДНК собак, чтобы понять, какой вариант гена для рецептора окситоцина есть у каждой собаки.

Результаты показали, что собаки с определенным генетическим вариантом чувствительнее к спрею окситоцина, чем другие собаки. Животные из экспериментальной группы чаще обращались за помощью к владельцу, чем их сородичи из контрольной группы. Результаты исследования помогут понять, как собаки изменились в процессе одомашнивания.