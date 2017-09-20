В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Всемирный фонд дикой природы намерен выдвинуть обвинения против властей немецкого города Лебуса
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Всемирный фонд дикой природы намерен выдвинуть обвинения против властей немецкого города Лебуса
По данным издания, зубра заметили 13 сентября у реки Одры в городе Лебус в 88 км от Берлина. Зубр мог забрести на берега реки из польского национального парка
«Спустя более 250 лет в Германии обнаружили дикого зубра и все, что смогли придумать власти, это застрелить его», — заявил член фонда Крис Хейнрик.
На своем сайте фонд указывает, что поведение зубров «не представляет опасности для человека».
Зубр входит в «Красный список» Международного союза охраны природы. Животное было распространено на территории западной, центральной и
Сейчас европейский зубр живет в неволе в 30 странах мира.