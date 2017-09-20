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19:57 (мск), источник: Интерфакс

В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Всемирный фонд дикой природы намерен выдвинуть обвинения против властей немецкого города Лебуса из-за убийства дикого европейского зубра, сообщает британская газета The Independent.

Источник: Reuters

По данным издания, зубра заметили 13 сентября у реки Одры в городе Лебус в 88 км от Берлина. Зубр мог забрести на берега реки из польского национального парка Уйсьце-Варты, который находится на границе с Германией.

Местные власти решили, что животное представляет опасность и приняли решение убить зубра.

«Спустя более 250 лет в Германии обнаружили дикого зубра и все, что смогли придумать власти, это застрелить его», — заявил член фонда Крис Хейнрик.

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На своем сайте фонд указывает, что поведение зубров «не представляет опасности для человека».

Зубр входит в «Красный список» Международного союза охраны природы. Животное было распространено на территории западной, центральной и юго-восточной Европы, однако к концу XIX века его популяция сохранилась только в Беловежской пуще и на Кавказе. В 1927 году вид был признан вымершим в дикой природе. Он сохранился в заказниках в Польше, Литве, Белоруссии, на Украине, в России и в Словакии.

Сейчас европейский зубр живет в неволе в 30 странах мира.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Геннадий сапрунов
Немцы тоже рады , что ты с ними не живешь в Германии...
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