В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра

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По данным издания, зубра заметили 13 сентября у реки Одры в городе Лебус в 88 км от Берлина. Зубр мог забрести на берега реки из польского национального парка Уйсьце-Варты, который находится на границе с Германией.

Местные власти решили, что животное представляет опасность и приняли решение убить зубра.

«Спустя более 250 лет в Германии обнаружили дикого зубра и все, что смогли придумать власти, это застрелить его», — заявил член фонда Крис Хейнрик.

На своем сайте фонд указывает, что поведение зубров «не представляет опасности для человека».

Зубр входит в «Красный список» Международного союза охраны природы. Животное было распространено на территории западной, центральной и юго-восточной Европы, однако к концу XIX века его популяция сохранилась только в Беловежской пуще и на Кавказе. В 1927 году вид был признан вымершим в дикой природе. Он сохранился в заказниках в Польше, Литве, Белоруссии, на Украине, в России и в Словакии.