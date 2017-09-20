В Узбекистан на следующей неделе придет похолодание
Служба Гидрометцентра Узбекистана сообщает, что с 25 сентября по всей республике ожидается понижение температуры, в некоторых районах до 20 градусов.
Служба Гидрометцентра Узбекистана сообщает, что с 25 сентября по всей республике ожидается понижение температуры, в некоторых районах до 20 градусов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба Гидрометцентра Узбекистана сообщает, что с 25 сентября по всей республике ожидается понижение температуры, в некоторых районах до 20 градусов. Прогноз погоды по регионам:
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В Каракалпакстане и Хорезмской области небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В Бухарской и Навоийской областях также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадки не ожидаются. Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,
В горных районах республики небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с,