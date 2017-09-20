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19:57 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистан на следующей неделе придет похолодание

Служба Гидрометцентра Узбекистана сообщает, что с 25 сентября по всей республике ожидается понижение температуры, в некоторых районах до 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 52% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба Гидрометцентра Узбекистана сообщает, что с 25 сентября по всей республике ожидается понижение температуры, в некоторых районах до 20 градусов. Прогноз погоды по регионам:

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +10…+15, днем 22 сентября +29…+34, 23—25 сентября понижение до +23…+28.

В Каракалпакстане и Хорезмской области небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 22—24 сентября +13…+18, 25 сентября +9…+14, днем 22—23 сентября +29…+34, 24—25 сентября +20…+25.

В Бухарской и Навоийской областях также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью 22—24 сентября +13…+18, 25 сентября +10…+15, днем 22 сентября +29…+34, 23—25 сентября понижение до +23…+28.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадки не ожидаются. Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +13…+18, днем 22—23 сентября +30…+35, 24—25 сентября +27…+32.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +12…+17, днем 22—23 сентября +27…+32. 24—25 сентября понижение до +23…+28.

В горных районах республики небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 23—24 сентября местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью +8…+13, днем 22 сентября +21…+26, 23—25 сентября понижение до +12…+17.

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