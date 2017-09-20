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21:43 (мск), источник: Индикатор

У человека нашли тысячи неизвестных микробов

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили тысячи новых микробных сообществ в организме человека, и определили, как они влияют на состояние его здоровья. С подробностями исследования можно ознакомиться в Nature.

Источник: AP 2017
Результаты исследования предоставили нам подробную информацию о том, какие именно микробы и молекулярные процессы помогают поддерживать здоровье в микробиоме человека.
Кертис Хаттенхауэр
Автор исследования

Новое исследование — это второй этап проекта «Микробиом человека», запущенного в 2007 году. Его задача — выявить и охарактеризовать новые микроорганизмы, изучить их взаимосвязь с состоянием здоровья и болезнями человека, а также разработать вычислительную технику для анализа микроорганизмов.

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Исследователи проанализировали 1631 новый образец, взятый в разные моменты времени из разных мест тела 265 людей. Секвенирование ДНК позволило ученым точно определить, какие организмы живут на разных участках тела человека, и какую роль они играют. Изучение микробов, взятых в разные моменты времени, позволило специалистам определить, какие микробные сообщества могут меняться со временем медленно, а какие — быстро.

«Новая информация позволяет нам выявлять различия, которые уникальны для микробов человека — точно так же, как некоторые варианты генома человека для каждого уникальны, и отслеживать, какие изменения происходят с микробными сообществами в организме с течением времени», — заключил Хаттенхауэр.

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