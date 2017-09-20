У человека нашли тысячи неизвестных микробов

Источник: AP 2017

Результаты исследования предоставили нам подробную информацию о том, какие именно микробы и молекулярные процессы помогают поддерживать здоровье в микробиоме человека. Кертис Хаттенхауэр Автор исследования

Новое исследование — это второй этап проекта «Микробиом человека», запущенного в 2007 году. Его задача — выявить и охарактеризовать новые микроорганизмы, изучить их взаимосвязь с состоянием здоровья и болезнями человека, а также разработать вычислительную технику для анализа микроорганизмов.

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Исследователи проанализировали 1631 новый образец, взятый в разные моменты времени из разных мест тела 265 людей. Секвенирование ДНК позволило ученым точно определить, какие организмы живут на разных участках тела человека, и какую роль они играют. Изучение микробов, взятых в разные моменты времени, позволило специалистам определить, какие микробные сообщества могут меняться со временем медленно, а какие — быстро.