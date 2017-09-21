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09:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Три участницы из Казани поборются за титул «Мисс офис-2017»

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября стартует интернет-голосование за участие в финале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс офис-2017».

В этом году в нем принимают участие три девушки из Казани, сообщают организаторы.

Голосование продлится до 15 октября, по итогам которого из 100 полуфиналисток России и стран СНГ выберут 25 участниц финального шоу, которые поборются за главный приз конкурса — корону победительницы и 1 миллион рублей.

В этом году от Казани прошли кастинг Гульфия Галлиуллина, Эвелина Карпова, Александра Морозова.

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс офис», которое состоится 1 декабря в Москве.

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