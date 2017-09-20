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20 сентября, источник: РИА Новости

В Петербурге на предпремьерном показе «Матильды» повысили меры безопасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Предпремьерный закрытый показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, сопровождаемый повышенными и мерами безопасности, начался в рамках международной киновыставки «Кино Экспо», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Перед показом зрители прошли через две точки досмотра на входе в кинозал, после чего каждого попросили написать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма, до официальной премьеры 26 октября. Перед началом сеанса к зрителям обратился представитель полиции, заявивший о повышенных мерах безопасности. Потом показали видеообращение актера Евгения Миронова, который призвал «не поддаваться на провокации вокруг фильма».

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Ранее сообщалось, что показ фильма должен был состояться во вторник, однако потом был отменён по соображениям безопасности. В тот же день Учитель заявил, что показ фильма состоится в среду. Всю среду в оргкомитете отказывались уточнять, будет ли показ. Во Владивостоке во время предпремьерного показа 11 сентября фильма в кинотеатре «Иллюзион Парк» был введен беспрецедентный уровень безопасности.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

На прошлой неделе объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время показов фильма, так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

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