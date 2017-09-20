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22:13 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 21 сентября

21 сентября в Молдове ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +30° 46% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

В Сороках и Бричанах ожидается до 23 градусов тепла, в Бельцах — до 24. В Оргееве столбик термометра поднимется до 25 градусов.

В столице воздух прогреется до 26 градусов, а в Тирасполе и Леове до 27. В Комрате и Кагуле будет 28 градусов тепла.

Метеорологические факторы будут преобладать на рассеивание вредных примесей в воздухе.

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