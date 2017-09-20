Прогноз погоды на 21 сентября

Источник: Publika.md

В Сороках и Бричанах ожидается до 23 градусов тепла, в Бельцах — до 24. В Оргееве столбик термометра поднимется до 25 градусов.

В столице воздух прогреется до 26 градусов, а в Тирасполе и Леове до 27. В Комрате и Кагуле будет 28 градусов тепла.