Роман Вильфанд: 62% территории страны может превратиться в болото

Источник: РИА "Новости"

Что происходит с погодой? Наш корреспондент расспросила директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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Юлия Тутина, «АиФ»: — Роман Менделевич, вы озвучили сенсационную новость: скорость изменения климата в нашей стране втрое выше, чем в мире: 0,54 градуса за 10 лет против 0,17. Отчего так?

Роман Вильфанд: — Физические основы этой ситуации таковы: на земном шаре почти 65% территории заняты океанами, а изменения климата над океанами — особенно в экваториальных и тропических регионах — очень небольшие. Потому что температура воздуха инерционна, она находится в прямой зависимости от температуры воды океана.

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А вот в умеренных широтах, где преобладает суша, — 50-я, 60-я параллели — перемены видны особенно сильно. Именно континентальное расположение нашей страны и обуславливает то, что изменения климата наиболее ярко здесь ощутимы.

Ещё одна причина столь быст­рого потепления такова: 62% территории России покрыто вечной мерзлотой. При потеплении климата, обусловленном антропогенным (связанным с деятельностью человека. — Ред.) воздействием, вечная мерзлота очень быстро оттаивает.

Одновременно с этим процессом в атмосферу выделяется большое количество метана, который сам является очень эффективным парниковым газом. Увеличение количества метана провоцирует ещё более резкое повышение температуры воздуха.

Отсюда и столь тревожные научные оценки: в северных регионах европейской части страны скорость глобального потепления в 3 раза больше, чем в целом по глобусу.

— А для России такие темпы — плюс или минус?

— Однозначно положительным или, наоборот, отрицательным данное явление назвать нельзя. С одной стороны, повышение температуры воздуха для страны с таким суровым северным климатом, как у нас, во благо, если смотреть на ситуацию с точки зрения энергетической безопасности. Станет короче отопительный сезон, со временем в более северных широтах можно будет выращивать теплолюбивые культуры.

Но есть и явные минусы. На 62% территории страны, где, как мы упоминали, располагается вечная мерзлота, вся инфраструктура — дома, газо- и теплопроводы и пр. — создана с учётом незыблемости этой самой мерзлоты.

Таяние приведёт к разрушению всех построек, мерзлота превратится в болото. Более того, оттаивание всё сильнее будет разгонять процессы глобального потепления.

Надо помнить и то, что потепление — вовсе не увеличение дней с комфортной температурой.

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Увы, но специалисты давно предсказывали (и реальность это доказывает): при потеплении климата увеличивается число экстремальных явлений погоды.

Всё чаще будут наблюдаться, и уже наблюдаются, жаркие периоды, результатом чего может стать превращение в пустыни цветущих сегодня территорий. С другой стороны, участятся эпизоды с очень сильными похолоданиями и усиленными осадками. А вот периоды нормальной, привычной погоды будут встречаться реже.

Доказательства того мы уже наблюдали в этом году в мае в Москве, в Поволжье, на которые обрушивались ливни с ветрами. К этому же относятся пожары на азиатской территории страны. Отсюда же — тропические циклоны, трепавшие в сентябре разные страны мира.

Источник: AFP

Тайфуном по санкциям?

— Циклоны разбушевались не на шутку. В США особенно. Там уже их называют порождением климатического оружия, направленного на Штаты Россией. И в таком случае надвигающийся на Дальний Восток тайфун «Талим» — не ответ ли американцев нам?

— Такого количества тропических циклонов, которые зародились в Карибском море и в Мексиканском заливе и следовали друг за другом, в истории не было.

А энергия урагана «Ирма», который принёс настоящие бедствия Доминикане и Кубе, была сопоставима с общей энергией всех циклонов, которые обычно возникают за год.

То есть он вобрал в себя энергию, которая распределяется на 15 ураганов.

Конечно, интересно рассуждать конспирологически, обвиняя во всём русских. Как у Высоцкого: «Это всё придумал Черчилль в 18-м году». В 70-х гг. XX в. все цивилизованные страны, в том числе США и мы, подписали конвенцию ООН о недопустимости вмешательства человека в природу. Все страны таким образом взяли на себя ответственность за недопустимость влияния на климат. Поэтому климатическое оружие в мире запрещено.

Но главное — другое: человечество в настоящее время не в состоянии искусственно создать прототип энергии, которая существует в центре тропического циклона. Это станет возможным лишь после того, как наука сможет создать холодную термоядерную реакцию, не раньше.

Более того, мы не располагаем возможностью прогнозировать даже локализацию зарождения тропического циклона. Вот вам наглядный пример: учёные могут рассчитать, через сколько минут и секунд закипит вода в чайнике, но не могут определить, в каком месте чайника возникнет первый «бульк». С тайфуном — аналогичная ситуация.

Источник: РИА

— И тут возникает вопрос точности прогнозов и наказаний за её отсутствие. 29 мая в Москве в результате ураганного ветра погибли 18 человек. Этим вопросом заинтересовался Следственный комитет. Почему не предусмотрели ЧП?

— Люди погибли, а потому следствие идёт. Я уже докладывал правительству, что возможность ураганных ветров была предсказана накануне. Но выводы мы сделали, и совмест­но с правительством Москвы разрабатываем новую наблюдательную сеть сканирования атмосферы с помощью радаров.

В декабре 2017 г. у нас будет установлен суперкомпьютер, который позволит усилить и улучшить качество прогнозов. Хотя замечу: в этом плане наша страна — совсем не в хвосте прогресса. Мы традиционно одни из лучших.

Прогнозы — на продажу

— Но почему в разных источниках прогнозы погоды такие разные?

— Это больной вопрос, который не решается многие-многие годы. Сегодня лицензию на изготовление прогноза погоды может получить едва ли не любой и начнёт на этом зарабатывать деньги. Таково нынешнее законодательство — увы. Именно поэтому многие фирмы берут данные — кстати, полученные на госсредства нашими станциями и переданные по соглашению другим странам, — а потом интерпретируют их как хотят. И получают такие прогнозы, которые получают.

А люди по традиции ругают Гидрометцентр. Хотя мы тут совершенно ни при чём.

Это наша боль, но без изменения законодательной базы сделать с этим мы ничего не можем. Мы против монополии и за конкуренцию, но хотим, чтобы она была честной.

— И главный для нас всех вопрос: что готовит нам погода?