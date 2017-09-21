Россияне оценили сплоченность своих семей на четыре с плюсом

Источник: РИА "Новости"

Россияне считают свои семьи сплоченными — такие данные были получены исследователями РЭУ им. Г. В. Плеханова в ходе проведенного исследования. Наилучшие отношения в семьях у родителей с детьми. Чаще всего участники всероссийского опроса говорили, что с сыновьями и дочерями их связывают любовь и дружба, а с супругами и родителями — взаимопонимание, помощь и поддержка.

Опрос показал, что люди от 30 до 50 лет оценивают сплоченность со своими детьми на 4,44 балла из пяти, с супругами — на 4,1, а с родителями — на 4,05.

По мнению члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко, тот факт, что большинство респондентов поставили высший балл отношениям с детьми, говорит о высокой ценности ребенка в обществе.

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На пять баллов свои отношения с детьми оценили 48,4% опрошенных. Профессор кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Кучмаева рассказала «Известиям», что наивысшие оценки давали матери-одиночки, которые живут с родственниками (77% поставили высший балл). А хуже всего отношения с детьми у матерей, которые воспитывают ребенка сами, без поддержки бабушек и дедушек.

— В семьях, где на мать падает вся нагрузка как по обеспечению семьи, так и по воспитанию детей, у нее не остается сил, она не выдерживает психологически, отсюда появление весьма низких оценок, — объяснила Оксана Кучмаева. — В полных семьях оценки взаимоотношений с детьми более ровные, такие родители ставят реже других самые высокие баллы и несколько чаще используют баллы «три и четыре».

Наименьший средний балл — 4,05 — получили взаимоотношения со старшим поколением.

Меньше всего здесь и высших оценок (37,4%). Исследователи объясняют это серьезными проблемами в воспитании, которые существовали в российской семье в конце 1980-х. Кроме того, общение нередко осложняется из-за болезней пожилых людей и других трудностей, связанных с возрастом.

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— Наименьшие оценки характерны для людей, проживающих в полных сложных семьях (когда есть папа, мама, бабушки и дедушки). Среди них наивысших оценок лишь 33%, а низших — более 16%. Это подтверждает мнение, что совместная жизнь взрослых детей с родителями приводит к дополнительным конфликтам, — рассказала Оксана Кучмаева.

Отношения с супругом получили 4,1 балла. В этой сфере наибольшее число самых низких оценок, о «непонимании» сказали 6,2% респондентов, в то время как разобщенность с родителями отметили 3,6% граждан, а с детьми — 1,2%. Такое положение вещей эксперты объясняют тем, что люди предъявляют к мужьям и женам более высокие требования, чем к родителям и детям.

Из характеристики взаимоотношений с членами семьи видно, что самые теплые чувства родители испытывают к детям. 30% заявили, что с сыновьями и дочерями их связывают любовь и дружба. Относительно супругов этот вариант ответа выбрали 20% респондентов, а в отношении престарелых родителей — 11%. В непонимании и конфликтах с детьми признались только 4,2% опрошенных, при этом с супругами конфликтуют 5,3% участников опроса, а с родителями — 8,3%.

Оксана Кучмаева объяснила эту ситуацию тем, что родители склонны приукрашивать свои взаимоотношения с детьми.

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По мнению директора Национальной родительской ассоциации Марианны Шевченко, современные мамы и папы научились грамотно выстраивать отношения с ребенком.

— Сейчас очень много информации о формировании родительских компетенций, существуют курсы, группы в социальных сетях. Учиться быть хорошим родителем — это модно, — объяснила эксперт.

Она отметила, что строить отношения с супругом гораздо сложнее — спутник — это уже сформировавшаяся личность, да и изменить сложившуюся в ходе совместной жизни модель поведения трудно. А на родителей повлиять еще сложнее. Особенно если учесть, что некоторым взрослым так и не удалось простить обиды из детства и принять своих родителей.