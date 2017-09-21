Предпремьерный показ «Матильды» в Петербурге прошел без происшествий

Источник: РИА "Новости"

Перед показом зрители прошли две точки досмотра на входе в кинозал, после чего каждого попросили написать расписку об обязательстве не публиковать материалы, касающиеся фильма до официальной премьеры 26 октября. Перед началом сеанса к зрителям обратился представитель полиции, заявивший о повышенных мерах безопасности. Потом показали видеообращение актера Евгения Миронова, который призвал «не поддаваться на провокации вокруг фильма».

«Показ прошел без нарушений порядка», — сказал собеседник агентства.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости зрители, посмотревшие фильм, они не увидели повода для скандала, который разгорелся задолго до выходы кинокартины.

«Все обвинения режиссера в пошлости — бред», — сказала зрительница фильма Марина. По ее словам, «художественная ценность картины является неоднозначной. Это не лучший фильм Учителя, но повода для скандала и обвинений в оскорблении чувств верующих в нем нет».

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Большинство опрошенных корреспондентом РИА Новости зрителей отметили, что фильм им понравился.

Ранее сообщалось, что показ фильма должен был состояться во вторник, однако затем в оргкомитете выставки сообщили, что закрытый показ отменен по соображениям безопасности. В тот же день Учитель заявил, что показ фильма состоится в среду. В течение всей среды в оргкомитете никто не мог уточнить, будет ли показ.

Во Владивостоке во время предпремьерного показа 11 сентября фильма был введен беспрецедентный уровень безопасности в кинотеатре «Иллюзион Парк».

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.