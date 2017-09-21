Погода в Хабаровском крае вновь приблизилась к летней
Температура воздуха повысится, а дожди уйдут.
Температура воздуха повысится, а дожди уйдут.
В Хабаровском крае сегодня, 21 сентября, станет заметно теплее. Среднесуточные температуры воздуха увеличатся, а ветер будет дуть несколько слабее. Существенные осадки пройдут лишь в некоторых районах, не затронув большинство населённых пунктов.
В Хабаровске дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость
В
В
В Советской Гавани дневная температура повысится до 18−20°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 10−12°C. Пройдёт дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 19−21°C. Без осадков. Скорость
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 16−18°C. Осадков не ожидается. Скорость
В Аяне дневная температура останется на отметке 11−13°C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В Чумикане дневная температура останется на отметке 13−15°C. Осадков не ожидается. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 17−19°C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до 18−20°C. Осадков не ожидается. Скорость