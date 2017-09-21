Погода в Хабаровском крае вновь приблизилась к летней

Источник: Reuters

В Хабаровском крае сегодня, 21 сентября, станет заметно теплее. Среднесуточные температуры воздуха увеличатся, а ветер будет дуть несколько слабее. Существенные осадки пройдут лишь в некоторых районах, не затронув большинство населённых пунктов.

В Хабаровске дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 18−20°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 15−17°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 18−20°С. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 10−12°C. Пройдёт дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 19−21°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 16−18°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 11−13°C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 13−15°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 17−19°C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.