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03:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан научат быть предпринимателями

Зарегистрироваться для участия в программе можно до 15 октября.

Начался приём заявок на участие в образовательной программе «Ты — предприниматель» в 2017 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.molpred27.ru до 15 октября.

Кроме того, ещё один этап — отбор по итогам собеседований, которые пройдут с 15 октября по 1 ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в режиме онлайн.

Само обучение является бесплатным, оно пройдёт в режиме интенсивного курса «Золотая сотня» с 15 по 30 ноября. Преподавателями станут ведущие бизнес-тренеры России и Дальнего Востока. С помощью программы участники смогут полностью реализовать свою бизнес-идею: от защиты проекта до открытия бизнеса, для действующих молодых предпринимателей предусмотрены обучающие мероприятия и консультации.

Также в рамках курса пройдёт региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», победителей выберут в нескольких номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года».

Напомним, программа «Ты — предприниматель» — федеральный проект, направленный на развитие бизнес-инициатив и позволяющий превратить идею в собственное дело. За время её реализации участники, молодые люди от 15 до 30 лет, открыли порядка 16 тыс новых предприятий в 53 регионах страны. Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и министерства экономического развития Российской Федерации.

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