Названы худшие пляжи недели в Приморье
Вода здесь не соответствовала нормативам по
Вода здесь не соответствовала нормативам по
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю за период с 11 по 15 сентября проведен отбор 58 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них проведено исследование 52 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 25 проб —
Из 52 проб, исследованных на микробиологические показатели, в 20 пробах регистрируется не соответствие гигиеническим нормативам. Превышение гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы в г. Владивостоке — б. Лазурная, б. Кетовая, Хасанский район с. Безверхово — б. Нарва, б. Троица месторождение «Тизи», г.
Патогенные и
В 6 пробах из 25 проб регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам по
Все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.