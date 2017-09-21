Рои мелких мух атакуют жителей Владивостока
В четверг утром, 21 сентября, жители Владивостока были буквально атакованы роями мелких мушек, предположительно, дрозофилов.
В четверг утром, 21 сентября, жители Владивостока были буквально атакованы роями мелких мушек, предположительно, дрозофилов.
Как сообщили в редакцию «Вестей: Приморье» очевидцы, раньше такого количества этих мушек в городе не наблюдалось. Люди, выйдя из своих домов во дворы по пути на работу, буквально продирались сквозь «завесу» мух.
Возможно, такое нашествие вызвано преющей листвой во дворах и влажностью после дождя.
Дрозофилы (лат. Drosophila от др. -греч. роса, влага + любить) — плодовые мухи, род мелких насекомых семейства плодовых мушек (Drosophilidae) отряда двукрылых (Diptera). Род в его современном объеме насчитывает около 1500 описанных видов (предполагаемое реальное разнообразие — несколько тысяч видов).
В природе питаются соком растений, гниющими растительными остатками. Личинки питаются также и микроорганизмами.