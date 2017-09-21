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03:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Православная молодежь проведет «Зарницу» для хабаровчан

1 октября в Хабаровске православное молодежное движение «Курс-Восток» проведет спортивно-патриотическую игру «Зарница». Участие в ней смогут принять жители краевой столицы, которые учатся в средних специальных учреждениях.

Тема игры — «Уроки столетия». Хабаровчанам нужно будет не только выполнить упражнения на скорость и выносливость, но и продемонстрировать знания по истории России XX века.

Зарница пройдет в парковой зоне храма преподобного Серафима Саровского. На все вопросы ответят координаторы по телефонам: 8−999−084−65−48 (Сергей Бойко) и 8−909−857−00−38 (Александра Шарапа), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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