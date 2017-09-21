Православная молодежь проведет «Зарницу» для хабаровчан
1 октября в Хабаровске православное молодежное движение «Курс-Восток» проведет
1 октября в Хабаровске православное молодежное движение «Курс-Восток» проведет
Тема игры — «Уроки столетия». Хабаровчанам нужно будет не только выполнить упражнения на скорость и выносливость, но и продемонстрировать знания по истории России XX века.
Зарница пройдет в парковой зоне храма преподобного Серафима Саровского. На все вопросы ответят координаторы по телефонам: 8−999−084−65−48 (Сергей Бойко) и 8−909−857−00−38 (Александра Шарапа), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на