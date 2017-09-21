По течению Миссисипи: люди и мечты

Источник: Alec Soth

Во время медленного процесса установки и настройки своей широкоформатной камеры Сот иногда просил позирующих написать, о чем они мечтают.

Источник: Alec Soth

У Питера, чей покрытый снегом плавучий речной дом на Миссисипи можно увидеть выше, простая мечта. Он живет на лодке уже 20 лет, и он написал: «Моя мечта — проточная вода».

Источник: Alec Soth

32-летнюю мать близнецов Ким, запечатленную в ночном клубе Polish Palace в штате Миннеаполис, Сот спросил о ее любимом путешествии. Оказалось, что Ким путешествовала только однажды, вместе с бывшим мужем.

«Мы отправились в Новый Орлеан, — сказала она. — Было здорово, мы выпили на Бурбон-стрит и проехались по кладбищам. Кладбища там такие удивительные! Очень обидно, что мы сделали столько фотографий, а потом забыли нашу камеру в автобусе. Так что у меня нет фотографий этой поездки».

Источник: Alec Soth

Сот живет у северной части реки и намеренно пытался избежать крупных городов и промышленных центров.

Я считаю поэзию способом коммуникации, наиболее схожим с фотографией. По крайней мере, с теми фотографиями, которые я стремлюсь сделать.

Источник: Alec Soth

Он говорит, что детство на Среднем Западе делает его снимки более «темными и одинокими», чем позитивными.

Религия часто представлена на фото Сота, как и в жизни многих, живущих вдоль Миссисипи.

Источник: Alec Soth

Осужденные Терри, Кит, Уильям и Рэнди работали на остановке для отдыха с видом на слияние рек Огайо и Миссисипи.

Они изображены перед Мемориальным крестом Форта Джефферсона в округе Баллард, штат Кентукки.

Мечта Кита — когда-нибудь владеть и руководить собственной пилотной школой.

Источник: Alec Soth

Работы Алека Сота опубликованы студией MACK. Выставка его фотографий проходит с 19 сентября по 21 октября 2017 года в галерее Beetles + Huxley в Лондоне.