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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Неадекватная женщина напугала жителей торгового центра во Владивостоке

Во Владивостоке в торговом центре «Зелёные кирпичики» неадекватная женщина бегала по этажам и кричала, что ее убьют, тем самым пугала посетителей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, когда охранники попытались вывести дебоширку на улицу, она всячески вырывалась и кричала.

Со слов очевидцев, женщина находилась под воздействием психотропных веществ. На место происшествия были вызваны полицейские и скорая.

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