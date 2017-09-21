Неадекватная женщина напугала жителей торгового центра во Владивостоке
Во Владивостоке в торговом центре «Зелёные кирпичики» неадекватная женщина бегала по этажам и кричала, что ее убьют, тем самым пугала посетителей.
Во Владивостоке в торговом центре «Зелёные кирпичики» неадекватная женщина бегала по этажам и кричала, что ее убьют, тем самым пугала посетителей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, когда охранники попытались вывести дебоширку на улицу, она всячески вырывалась и кричала.
Со слов очевидцев, женщина находилась под воздействием психотропных веществ. На место происшествия были вызваны полицейские и скорая.