40 км дороги из аэропорта Владивосток на остров Русский может стать федеральной
Возможность изменения статуса части гостевого маршрута обсудили в Государственной Думе РФ.
Возможность изменения статуса части гостевого маршрута обсудили в Государственной Думе РФ.
Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.
Дорога, ведущая из Владивостока на остров Русский, может стать федеральной. Речь идет о части так называемого гостевого маршрута, а именно — о 40-километровом участке от поселка Новый через низководный мост
«Идеального состояния, на мой взгляд, заслуживает весь гостевой маршрут, по которому добираются участники Восточного экономического форума к месту его проведения на острове Русский. Это главы государств, члены правительств, представители крупного бизнеса со всего
Сейчас за состояние этих 40 км отвечает Приморский край. По сути, из международного аэропорта Владивосток в центр столицы Приморья нет федеральной трассы, как таковой. «Федеральные куски» чередуются с краевыми. Разницу чувствуют все автомобилисты. Значительная часть основной дороги из аэропорта во Владивосток — 20 от КПП на въезде в Артем до разворота на Шамору — с этого года собственность Приморского края.
Форум ежегодный и проблема приведения в достойное состояние дороги, ведущей на ВЭФ, возникает каждый год, так как часть работ должна финансироваться из местного бюджета.
«Дорога — это, по сути, наше лицо. Она демонстрирует, насколько качественная инфраструктура создана в Приморье. Показывает, готовы ли мы быть привлекательными для инвесторов, как говорим об этом на форуме», — сказал Виктор Пинский.
Как сообщил депутат, Приморский край сейчас готовит официальное письмо на эту тему в адрес министерства транспорта.
«По-моему, логичные доводы в нем приводятся. Мне кажется, полностью в федеральной собственности должен быть хотя бы один из двух гостевых маршрутов Владивостока, а не только Русский мост и часть пути из аэропорта. Федеральные трассы в России сейчас быстрыми темпами доводятся до состояния соответствия федеральным стандартам».
Состояние дорог и возможность жителей России свободно передвигаться по стране депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ обсудили с министром транспорта Максимом Соколовым.
«До конца года 77% федеральных трасс России, включая трассы проходящие по дальневосточному региону — “Уссури”, “Лена”, “Вилюй”, “Колыма”, будут приведены в нормативное состояние. Это результат, которого мы вместе добились благодаря тем решениям, которые были приняты, в том числе и в Государственной Думе за последние пять лет. Стартовали мы с отметки 40%», — сообщил министр Максим Соколов.
Показатели для региональных и муниципальных дорог, как отметил Максим Соколов, ниже. По его словам, сейчас основные усилия министерства направят, в том числе, на помощь регионам и муниципалитетам в приведении в порядок дорог местного назначения.
С начала этого года Государственная дума приняла семь федеральных законов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры страны. Еще 17 — в настоящее время готовятся к рассмотрению.