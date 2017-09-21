40 км дороги из аэропорта Владивосток на остров Русский может стать федеральной

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.

Дорога, ведущая из Владивостока на остров Русский, может стать федеральной. Речь идет о части так называемого гостевого маршрута, а именно — о 40-километровом участке от поселка Новый через низководный мост Де-Фриз и далее по маршруту Седанка-Патрокл. Возможность изменения статуса этих 40 км на федеральный обсудили в Государственной думе РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

«Идеального состояния, на мой взгляд, заслуживает весь гостевой маршрут, по которому добираются участники Восточного экономического форума к месту его проведения на острове Русский. Это главы государств, члены правительств, представители крупного бизнеса со всего Азиатско-тихоокеанского региона», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктор Пинский.

Сейчас за состояние этих 40 км отвечает Приморский край. По сути, из международного аэропорта Владивосток в центр столицы Приморья нет федеральной трассы, как таковой. «Федеральные куски» чередуются с краевыми. Разницу чувствуют все автомобилисты. Значительная часть основной дороги из аэропорта во Владивосток — 20 от КПП на въезде в Артем до разворота на Шамору — с этого года собственность Приморского края.

Форум ежегодный и проблема приведения в достойное состояние дороги, ведущей на ВЭФ, возникает каждый год, так как часть работ должна финансироваться из местного бюджета.

«Дорога — это, по сути, наше лицо. Она демонстрирует, насколько качественная инфраструктура создана в Приморье. Показывает, готовы ли мы быть привлекательными для инвесторов, как говорим об этом на форуме», — сказал Виктор Пинский.

Как сообщил депутат, Приморский край сейчас готовит официальное письмо на эту тему в адрес министерства транспорта.

«По-моему, логичные доводы в нем приводятся. Мне кажется, полностью в федеральной собственности должен быть хотя бы один из двух гостевых маршрутов Владивостока, а не только Русский мост и часть пути из аэропорта. Федеральные трассы в России сейчас быстрыми темпами доводятся до состояния соответствия федеральным стандартам».

Состояние дорог и возможность жителей России свободно передвигаться по стране депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ обсудили с министром транспорта Максимом Соколовым.

«До конца года 77% федеральных трасс России, включая трассы проходящие по дальневосточному региону — “Уссури”, “Лена”, “Вилюй”, “Колыма”, будут приведены в нормативное состояние. Это результат, которого мы вместе добились благодаря тем решениям, которые были приняты, в том числе и в Государственной Думе за последние пять лет. Стартовали мы с отметки 40%», — сообщил министр Максим Соколов.

Показатели для региональных и муниципальных дорог, как отметил Максим Соколов, ниже. По его словам, сейчас основные усилия министерства направят, в том числе, на помощь регионам и муниципалитетам в приведении в порядок дорог местного назначения.