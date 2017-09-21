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08:49 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент пригласил всех соотечественников в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил всех соотечественников за рубежом, желающих внести вклад в развитие страны, в Узбекистан. Он заявил, что он готов их поддержать и всесторонне стимулировать.

Источник: Uzdaily.uz

Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября в Нью-Йорке встретился с группой наших соотечественников, проживающих в Соединенных Штатах Америки. Среди них ученые, бизнесмены, представители международных и общественных организаций, студенты.

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«Я безгранично рад сегодня в Соединенных Штатах Америки встретиться с вами, дорогие наши соотечественники», — сказал глава Узбекистана.

Президент рассказал о прогрессе реформ в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев призвал наших соотечественников быть сопричастными к осуществляемым в Узбекистане широкомасштабным реформам, направлять современные знания и опыт на пути его развития.

Наши соотечественники изложили свои мнения о развитии в Узбекистане науки, образования, технологий, инвестиций и других сфер, укреплении связей между учреждениями Узбекистана и США.

«Всех соотечественников за рубежом, желающих внести вклад в развитие нашей страны, я приглашаю в Узбекистан. Я готов их поддержать и всесторонне стимулировать», — отметил Президент Узбекистана.

«Видя вашу готовность внести свой вклад в развитие нашей страны, я искренне, всем сердцем рад. Убежден, если мы сплоченно, объединившись, будем работать на пути процветания нашей дорогой Родины, то мы обязательно достигнем стоящих перед нами высоких рубежей», — сказал Президент нашей страны.

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