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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские меломаны посвятят граффити погибшему вокалисту Linkin Park

В Железнодорожном районе Хабаровска может появиться граффити, посвященное вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Напомним, музыкант погиб в июле этого года.

На создание граффити поклонники творчества Честера собрали более 30 тысяч рублей. Планируется, что рисунок разместят на доме № 23 Б на улице Демьяна Бедного. Деньги потратят на краску и предварительную подготовку стены.

Активисты не исключают, что это не единственная акция в память о музыканте. В его честь собираются высадить деревья или даже целую аллею, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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