Хабаровские меломаны посвятят граффити погибшему вокалисту Linkin Park
В Железнодорожном районе Хабаровска может появиться граффити, посвященное вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Напомним, музыкант погиб в июле этого года.
В Железнодорожном районе Хабаровска может появиться граффити, посвященное вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Напомним, музыкант погиб в июле этого года.
На создание граффити поклонники творчества Честера собрали более 30 тысяч рублей. Планируется, что рисунок разместят на доме № 23 Б на улице Демьяна Бедного. Деньги потратят на краску и предварительную подготовку стены.
Активисты не исключают, что это не единственная акция в память о музыканте. В его честь собираются высадить деревья или даже целую аллею, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».