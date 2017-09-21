Хабаровские меломаны посвятят граффити погибшему вокалисту Linkin Park

На создание граффити поклонники творчества Честера собрали более 30 тысяч рублей. Планируется, что рисунок разместят на доме № 23 Б на улице Демьяна Бедного. Деньги потратят на краску и предварительную подготовку стены.

Активисты не исключают, что это не единственная акция в память о музыканте. В его честь собираются высадить деревья или даже целую аллею, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».