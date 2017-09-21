Люди создают новые поселки в Приморье через соцсети

«Практически 70 агломераций “дальневосточных гектаров” — это как раз выявило наше агентство. Мы ведем группу в “ВКонтакте”, которая называется “Дальневосточный гектар: мы — соседи”, и там получатели земельных участков узнают своих соседей, ищут жителей своих населенных пунктов», — прокомментировал Денис Кузин, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Люди в группе могут посмотреть, кто станет их соседями, кооперироваться для подведения коммуникаций, вносить предложения о развитии территории, кооперироваться для совершения для различных совместных закупок, например, строительных материалов, просить помощи и помогать друг другу в различных вопросах, пишет Минвостокразвития.