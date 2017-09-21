СМИ: Платить картой за проезд в автобусе хабаровчане смогут уже в декабре

В Хабаровске готовятся к внедрению безналичного расчета в общественном транспорте. Уже сформирована специальная комиссия, которая рассмотрит варианты автоматизированной электронной системы оплаты проезда, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«В [комиссию] вошли специалисты нашего ведомства, экономисты, представители ассоциации перевозчиков и общественники, — говорит заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпачев. -У комиссии есть месяц на то, чтобы проанализировать возможности компаний, с которыми можно заключить договор на предоставление услуг, ознакомиться с их предложениями и до 23 октября принять решение. Затем начнется непосредственно оборудование подвижного состава».

Предположительно, первые автобусы и трамваи, где можно будет рассчитаться за проезд картой, появятся в краевой столице в декабре.