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04:53 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края поборются за 2,4 килограмма шоколада

Чтобы получить приз, нужно выполнить задания онлайн-квеста о регионе.

В Хабаровском крае ко дню его рождения запускают онлайн-квест «Мой адрес — 27 регион». Его участникам предстоит показать свои знания, решив логические задачи. Команда-победитель получит почти 2,5 килограмма шоколада, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организацией квеста занимается Краевой центр молодёжных инициатив. Как рассказала корреспонденту агентства организатор игры Юлия Мяготина, всего квест содержит 19 заданий — по числу муниципальных районов. Участники могут присоединиться к состязанию на любом его этапе. За каждую выполненную задачу команда получает баллы, а если испытание не выполнено, то пользователь всё равно увидит его правильное решение.

«В задании, предположим, описывается муниципальный район края, его специфика. Нужно увидеть, какая загадка кроется в описании. Задания будут не только текстовые — будет что-то зашифровано в изображениях. Набрать дополнительные баллы можно будет с помощью бонусных заданий. Это будут разные творческие конкурсы — например, сделать определённое фото и так далее», — объяснила Юлия Мяготина.

Подобную игру по всем муниципальным районам в регионе проводят впервые. Кроме сладостей, организаторы предусмотрели другие поощрительные призы. Чтобы принять участие в онлайн-квесте, нужно зарегистрировать свою команду на сайте team-game.en.cx. Старт игре дадут 25 сентября, продлится она до 20 октября — до Дня рождения Хабаровского края.

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