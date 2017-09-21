Жители Хабаровского края поборются за 2,4 килограмма шоколада

В Хабаровском крае ко дню его рождения запускают онлайн-квест «Мой адрес — 27 регион». Его участникам предстоит показать свои знания, решив логические задачи. Команда-победитель получит почти 2,5 килограмма шоколада, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организацией квеста занимается Краевой центр молодёжных инициатив. Как рассказала корреспонденту агентства организатор игры Юлия Мяготина, всего квест содержит 19 заданий — по числу муниципальных районов. Участники могут присоединиться к состязанию на любом его этапе. За каждую выполненную задачу команда получает баллы, а если испытание не выполнено, то пользователь всё равно увидит его правильное решение.

«В задании, предположим, описывается муниципальный район края, его специфика. Нужно увидеть, какая загадка кроется в описании. Задания будут не только текстовые — будет что-то зашифровано в изображениях. Набрать дополнительные баллы можно будет с помощью бонусных заданий. Это будут разные творческие конкурсы — например, сделать определённое фото и так далее», — объяснила Юлия Мяготина.