Жители Хабаровского края поборются за 2,4 килограмма шоколада
Чтобы получить приз, нужно выполнить задания
Чтобы получить приз, нужно выполнить задания
В Хабаровском крае ко дню его рождения запускают
Организацией квеста занимается Краевой центр молодёжных инициатив. Как рассказала корреспонденту агентства организатор игры Юлия Мяготина, всего квест содержит 19 заданий — по числу муниципальных районов. Участники могут присоединиться к состязанию на любом его этапе. За каждую выполненную задачу команда получает баллы, а если испытание не выполнено, то пользователь всё равно увидит его правильное решение.
«В задании, предположим, описывается муниципальный район края, его специфика. Нужно увидеть, какая загадка кроется в описании. Задания будут не только текстовые — будет
Подобную игру по всем муниципальным районам в регионе проводят впервые. Кроме сладостей, организаторы предусмотрели другие поощрительные призы. Чтобы принять участие в