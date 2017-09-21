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04:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодые урбанисты соберутся в Хабаровске

Студенты Дальнего Востока и Сибири представят свои проекты по развитию городской среды и благоустройства территорий.

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Межрегиональный патриотический форум студенческих объединений «Россия начинается с Востока» пройдет в Хабаровске с 22 по 23 сентября. Главная цель мероприятия — вовлечение талантливой и активной молодежи в развитие городской среды, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На площадке Тихоокеанского государственного университета соберутся молодые урбанисты, архитекторы, дизайнеры и социологи вузов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Ожидается, что форум объединит свыше 100 студентов из Еврейской Автономной, Новосибирской и Магаданской областей, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев и Республики Саха (Якутия).

Участников ждут тематические тренинги и мастер-классы по проектной деятельности в сфере благоустройства общественных и придомовых территорий, организации взаимодействия с органами власти. Экспертами выступят ведущие специалисты России в сфере архитектуры и урбанистики. Итогом образовательной программы станет разработка студентами собственных проектов по развитию и благоустройству городской.

Отметим, что форум «Россия начинается с Востока» — четвертый в цикле окружных мероприятий проекта «Городские реновации». Его итогом станет создание на базе технических, строительных и архитектурных вузов молодежных объединений, которые займутся реализацией проектов в сфере развития городской среды, благоустройства и ЖКХ. Планируется, что подобные общественные организации появятся не менее чем в 45 регионах России.

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