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04:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Археологи нашли на Амуре шесть ранее неизвестных петроглифов

Новые рисунки на камнях найдены с помощью беспилотного летательного аппарата.

В сентябре археологи научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края совместно с учёными института археологии Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета провели углублённое изучение петроглифов Сикачи-Аляна, Шереметьево и Кии. В ходе работ исследователям удалось обнаружить и зафиксировать шесть новых рисунков в камне, ранее неизвестных.
— Петроглифы можно датировать эпохой неолита, это четвертое-третье тысячелетие до нашей эры, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» один из участников экспедиции, заведующий сектором археологии КГБУК «НПЦ по ОПИК» Артур Ласкин. — Часть из них это личины, два изображают животных, оленя и кабана. До официальной публикации в научных источниках снимки ранее неизвестных петроглифов обнародовать нельзя, я думаю, что мы покажем их к концу года. Напомним, рисунки на камнях у населенных пунктов Сикачи-Алян, Кия и Шереметьево входят в так называемую «единую амуро-уссурийскую провинцию наскального искусства Дальневосточного региона». Исследование творчества древних людей проводилось специальной фототехникой для создания трехмерных моделей валунов и плоскостей с петроглифами, изображения сканировались лазером, а детализация ландшафта выполнена с с беспилотного летательного аппарата.

Как отмечают в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края, впервые фотографии находок будут показаны на V (XXI) Всероссийском археологическом съезде, который пройдет 2—7 октября 2017 года в Барнауле.

Напомним, весной исследователи из Института археологии Российской академии наук опубликовали предварительные итоги детального изучения петроглифов Сикачи-Аляна. Каждого из 13 валунов на берегу Амура сделали сотни фотографий высокого разрешения, после чего изображения свели в трехмерную модель. В результате также были выявлены новые, ранее неизвестные рисунки и детали памятника древней культуры.

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