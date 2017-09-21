В 99% домах Красноярска уже включили отопление

Источник: РИА "Новости"

К центральному отоплению в Красноярске подключено 5248 жилых зданий Красноярска — это 98,9% от общего количества. Также теплоснабжение подано в 158 школ, 220 лечебных учреждений, 213 детских садов, сообщает мэрия.

Напомним, отопительный период этой осенью стартовал с 18 сентября, а в социальное учреждения города и в некоторые дома тепло начало поступать уже 15 сентября. За два прошедших дня тепло подано практически во все социальные объекты и в подавляющую часть жилых домов. Между тем, 5 лет назад после двух дней работы по подключению к системам тепло появилось лишь в 40% зданий города.

«Быстрые темпы подключения достигнуты, прежде всего, в результате того, что практически все крупные системы теплоснабжения работают по циркуляционной схеме, то есть сети в течение всего года заполнены теплоносителем и после объявления даты начала отопительного периода жилищным организациям необходимо только открыть задвижки и провести настройку внутридомовой системы теплоснабжения», — отметил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Напомним, если батареи в квартирах по-прежнему остаются холодными, сообщить об этом можно по телефонам управляющей компании или ТСЖ (телефоны можно увидеть в квитанциях на оплату), либо по телефону диспетчерской службы 005.